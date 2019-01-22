У Запоріжжі працівники податкової міліції виявили нелегальну АЗС з продажу дизелю

У Запоріжжі працівники податкової міліції виявили нелегальну АЗС з продажу дизелю

У Запоріжжі співробітники податкової міліції фіскальної служби області у рамках проведення операції “Акциз-2019” встановили одного з місцевих мешканців, який організував продаж дизельного пального без отримання дозвільних документів на даний вид господарської діяльності.

Незаконна діяльність проводилась в обласному центрі одразу за двома адресами.

За результатами проведених заходів із незаконного обігу вилучено 48 тисяч літрів дизельного пального, металеві ємності для його зберігання та паливно-роздавальну колонку загальною орієнтовною вартістю більше 2 мільйоні гривень.

Стосовно правопорушника складено адміністративний протокол за ч. 1 ст. 164 КУпАП.

Головне управління ДФС у Запорізькій області

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