Юлія Матвієнко, відома запорізька волонтерка, ініціаторка і координатрка волонтерського осередку «Кікіморна», а згодом – жінка- воїн, снайперка 37-го Запорізького бату тероборони, стала однією з головних героїнь документальної кінострічки “Невидимий батальйон”. Показ фільму у Запоріжжі зібрав справжній аншлаг.
– Дякую усім, хто прийшов підтримати та подивитися наші історії! Дякую за організацію обладміністрацію та за медіа підтримку журналістів, за надану залу та атмосферу керівництво кінотеатру ім. Довженка, написала Юлія у своїй сторінці у соцмережі.- Дякую усім тим, хто навіть не встиг на фільм, але після роботи ввечері зайшли обійняти! Щаслива була усіх Вас побачити! Дякую своєму першому комбату “Соболю” Лобасу Олександру Анатолійовичу, нашому Баті, який як справжній Батько прийшов підтримати та був поруч. Це було дійсно несподівано, але поруч з ним мені вже нічого не страшно. Дякую за нагороду від рідного батальйону! Ми всі справжні і залишаємося справжніми, і готові гори звернути, якщо те буде потрібно! Щаслива, що змогла донести головну ідею, навіщо цей фільм, цей проект, і що нас – жінок в армії на захисті рідної землі – дуже багато. Обіймаю усіх і ще раз дякую, Ваша Білка!
Відома запорізька волонтерка
Юлія Матвієнко, відома запорізька волонтерка, ініціаторка і координатрка волонтерського осередку «Кікіморна», а згодом – жінка- воїн, снайперка 37-го Запорізького бату тероборони, стала однією з головних героїнь документальної кінострічки “Невидимий батальйон”. Показ фільму у Запоріжжі зібрав справжній аншлаг.