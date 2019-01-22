Володимир Буряк доручив комунальникам працювати в цілодобовому режимі

В умовах дощу зі снігом це може призвести до ожеледиці на дорогах і тротуарах. Робота комунальних служб у несприятливих погодних умовах обговорювалася під час наради, яку провів сьогодні міський голова Володимир Буряк.
Комунальні служби міста, які відповідають за утримання доріг, тротуарів, прибудинкових територій, в умовах погіршення погодних умов повинні працювати у цілодобовому режимі. Підвищена увага має бути приділена обробці антиожеледними матеріалами не лише основних доріг, а й тротуарів, внутрішньоквартальних доріг.
– Комунальні служби повинні бути готовими до погіршення погодних умов. Всім зрозуміло, що при зниженні температури дощ та мокрий сніг спричинять ожеледь. Необхідно своєчасно посипати дороги, тротуари антиожеледними матеріалами, щоб вони не перетворилися на ковзанку. Доки проблема не вирішена, комунальники повинні працювати в цілодобовому режимі, – зазначив Володимир Буряк.
Комунальники також звернулися до запоріжців з проханням не залишати автомобілі на тротуарах і дорогах, щоб вони не заважали роботі спеціальної техніки.