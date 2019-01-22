Запоріжці спрямували до бюджету понад півмільярда гривень військового збору

У 2018 році з доходів запорізьких платників податків сплачено понад 540 мільйонів гривень військового збору (без показників великих підприємств, які перебувають на обліку в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС). Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, порівняно з 2017 роком запоріжці збільшили відрахування на 25,6 відсотка, додатково забезпечивши 110 мільйонів.
Понад половину річних надходжень перерахували платники м. Запоріжжя – майже 277 мільйонів. Від суб’єктів господарювання та мешканців м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів надійшло 61,5 мільйона, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 50,6 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 41 мільйон, Вільнянського, Запорізького і Новомиколаївського районів – 28,4 мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 22 мільйони.
Нагадаємо, ставка військового збору становить 1,5% доходів, що підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. Його платниками є фізичні особи-резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні.
Головне управління ДФС у Запорізькій області