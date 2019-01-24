День Соборності : 100 років боротьби і надії

В Україні День Соборності – велике свято. Рівно 100 років тому, 22 січня 1919 року, був проголошений Акт Злуки українських земель, засвідчений Універсалом про об’єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної республіки. Сьогодні це вже не просто свято, як було раніше. За слова ЄДНІСТЬ та СВОБОДА ми кожного дня з 2014 року платимо кров’ю! Ім’я кожного, хто віддав своє життя у визвольній російсько-українській війні за незалежність і єдність нашої Батьківщини увічнене в наших серцях. ЄДИНЕ місце в країні, де зібрано світлини усіх полеглих у російсько-українській війні захисників України – це мури Михайлівського Золотоверхого Собору, Стіна Пам’яті. Аналогічні є у всіх населених пунктах нашої держави. Саме до цих меморіалів несуть квіти , саме тут віддають належну данину їх пам’яті у цей святковий день.
Маємо й інші місця, де символічно демонструємо свою єдність. Так, у День Соборності України, патріотично налаштовані громадяни – жителі Запорізької та Донецької областей провели на кордоні двох областей символічну акцію єднання. На урочистому мітингу привітали присутніх з великим святом Днем Соборності України та висловили підтримку українським морякам – військовополоненим. Захід освятив священник Української православної церкви о. Степан. Після мітингу учасники акції створили ланцюг єднання – від арки Донецької області до арки Запорізької.
Разом з усіма іншими містами та селами приєдналося до урочистого святкування і Запоріжжя. Зранку представники влади, військовослужбовці та громадськість зібралися на святковий захід біля погруддя Тараса Шевченка. Вони вшанували хвилиною мовчання пам’ять тих, хто загинув, захищаючи соборність та незалежність держави та поклали квіти до пам’ятника Великого Кобзаря.
Нагадаємо, що 21 січня 1990 р. у неділю до дня 71-річчя Злуки УНР і ЗУНР від Києва до Львова утворився живий ланцюг єднання «Українська хвиля». Люди взялися за руки, з’єднавли Івано-Франківськ (через Львів) і Київ; Харків з Донецьком. Ланцюг був одним із наймасштабніших у світовій історії. Понад три мільйони українців стали під заборонені тоді національні прапори по всій країні.
Недільний день був морозний, вітряний, крижані сніжинки сікли обличчя, але люди трималися за руки. У Запоріжжі українці стояли уздовж усієї дамби, далі по проспекту. Рідко який водій авто сигналив на підтримку. Тільки один грузин зупинився, велеречиво вітав усіх, відкрив багажник і почав усіх частувати вином із великої сулії «За нашу і Вашу свободу!».
День Соборності : 100 років боротьби і надії
В Україні День Соборності – велике свято. Рівно 100 років тому, 22 січня 1919 року, був проголошений Акт Злуки українських земель, засвідчений Універсалом про об’єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної республіки. Сьогодні це вже не просто свято, як було раніше. За слова ЄДНІСТЬ та СВОБОДА ми кожного дня з 2014 року платимо кров’ю! Ім’я кожного, хто віддав своє життя у визвольній російсько-українській війні за незалежність і єдність нашої Батьківщини увічнене в наших серцях. ЄДИНЕ місце в країні, де зібрано світлини усіх полеглих у російсько-українській війні захисників України – це мури Михайлівського Золотоверхого Собору, Стіна Пам’яті. Аналогічні є у всіх населених пунктах нашої держави. Саме до цих меморіалів несуть квіти , саме тут віддають належну данину їх пам’яті у цей святковий день.