Додаткова дотація з держбюджету для Запорізької області. Скільки отримують міста та ОТГ?

Цього року державна субвенція з утримання закладів освіти та охорони здоров’я складає майже 15 млрд грн. Запорізька область отримала 603 млн грн видатків. Кошти депутати облрад мають розділити між бюджетами області, районів, ОТГ та міст обласного значення.
Втім, все не так гарно, як здається.
Розподіл додаткової дотації з державного бюджету у багатьох областях відбувається несправедливо та недемократично. Про це заявляє Асоціація міст України.
Адже здебільшого обладміністрації майже половину коштів залишили у загальних фондах обласних бюджетів! Хоча питома вага видатків за відповідними галузями складає лише 11%.
Для міст обласного значення, які утримують майже 70% всієї інфраструктури освіти і охорони здоров’я по Україні, передбачили в середньому лише 5% від загального обсягу дотації.
Не краще ситуація і з перерозподілом коштів для ОТГ України. По країні для громад передбачено лише 13,5% від обсягу видатків.
Аналіз розподілу дотації, яку отримала Запорізька область, свідчить про те, що, незважаючи на досить малий її обсяг (603 млн грн — це менше минулого року майже на 10%), обласна державна адміністрація не залишила жодну територію без фінансової підтримки. На цьому наголосила консультант з бюджетних питань Офісу реформ Запорізького РВ АМУ Олександра Оляніна.
Показово, що у поточному році найбільше уваги приділена сільським територіям – 57% коштів передбачено спрямувати районним бюджетам та бюджетам ОТГ (для порівняння: у 2018 році було спрямовано 12,5 % районним бюджетам і лише 4,6% отримали бюджети ОТГ). Збільшення відсотків дотації сільським територіям супроводжується, відповідно, зниженням частки,яку планується направити в обласний бюджет.
Враховуючи напружену ситуацію, яка виникла в минулому році з приводу упередженого розподілу додаткової дотації, на адресу Запорізької ОДА та обласної ради надійшли чисельні звернення від органів місцевого самоврядування області. Всі прохають не допустити несправедливого підходу до розподілу додаткової дотації у поточному році.
Тому це питання ще ретельно опрацьовується депутатами обласної ради разом з фахівцями ОДА. Кропітка робота направлена на те, щоб обсяг дотації для кожного ОМС Запорізької області був сформований з урахуванням наявності мереж установ освіти та охорони здоров’я. Тобто реального навантаження кожного бюджету.
Сьогодні найбільш розвинуту мережу цих установ мають міста обласного значення. Консультант з бюджетних питань Офісу реформ Запорізького РВ АМУ Олександра Оляніна зазначила, що робота щодо розподілу дотації продовжується і є усі підстави очікувати, що кошти будуть розподілені справедливо.
Свої пропозиції постійні комісії винесуть на розгляд депутатів облради. Проте вже зрозуміло, що цей варіант буде суттєво відрізняться від погодженого КМУ.
Тим часом Асоціація міст України, яка не перший рік захищає та представляє інтереси громад на найвищому рівні влади, звернулася до Прем’єр-міністра України з проханням відмінити рішення, прийняте 16 січня 2019 року, яким Уряд погодив несправедливий розподіл дотації у всіх областях країни. Це рішення необхідно направити на доопрацювання для забезпечення демократичного і, головне, об’єктивного розподілу коштів між місцевими бюджетами, вважають представники Асоціації міст України.