ЯК У 2019 РОЦІ БУДУТЬ ПЕРЕНОСИТИ РОБОЧІ ДНІ

Урядом прийнято рішення про перенесення робочих днів у 2019 році. Це передбачено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 січня 2019 р. № 7-р
Розпорядженням передбачено, що керівники підприємств, установ та організацій, у яких установлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу і неділю, зможуть перенести робочі дні з:
вівторка 30 квітня на суботу 11 травня;
понеділка 30 грудня на суботу 21 грудня;
вівторка 31 грудня на суботу 28 грудня.
Таке перенесення сприятиме раціональному використанню робочих днів, завчасному плануванню працівниками свого відпочинку та дозвілля, не призведе до зменшення тривалості робочого часу впродовж року, а також не спричинить змін щодо фонду заробітної плати, обсягів виробництва, надходжень бюджетних коштів.