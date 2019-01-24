Якщо вороги України лютують, то ми все правильно робимо! В Запоріжжі найближчими роками будуть створюватися мурали патріотичного спрямування

Директор департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації Владислав Мороко розповів:
– 30 грудня на будівлі Запорізького обласного театру ляльок на честь 100-річчя Української Революції було відкрито мурал єдності поколінь захисників нашої держави. Автор ескізу – харківський художник родом із Запоріжжя Михайло Дьяченко. Виконав розпис Максим Тунік. Роботи з розпису фінансував бюджет Запорізької області. Під час відкриття муралу відбулася спільна молитва представників різних конфесій за захисників України. Присутніх із визначною подією привітав народний депутат України Ігор Артюшенко. Про художні особливості сучасного вуличного розпису розповіли в.о.директора КУ «Запорізький обласний художній музей» Інга Янкович та художник Максим Тунік. Доцент кафедри українознавства Запорізького національного технічного університету
Володимир Чоп розповів про останні відкриття запорізьких істориків, які стосуються подій сторічної давнини.
На муралі зображено трьох захисників України. Перший – це збірний образ українського козака, другий – полковник армії Української Народної Республіки Петро Болбочан (його дивізія в 1918 році провела успішний кримський похід і встановила в Севастополі прапор України). Третій образ – боєць сучасної української армії, який протистоїть російській агресії.
Ми знайшли цікаві нові факти з історії Української революції саме в Олександрівську, тобто Запоріжжі, де відбувалося чимало значущих подій доби Української революції, під час спроби відродження української державності на початку 20-го сторіччя. Зокрема це і події, пов’язані з Українськими січовими стрільцями, події, пов’язані з махновським рухом, події, пов’язані безпосередньо з переможним походом П. Болбочана на Крим у 1918 році. Петро Болбочан – видатний український воєначальник, який увійшов у історію як один з найкращих полководців УНР, був командиром республіканського полку.
Образи запорізького козака, Петра Болбочана і сучасного воїна-захисника символізують спадкоємність української військової історії. Поруч розташовано два виші, фактично це місце – центр студентського кварталу. Місце навпроти ЗНТУ (Машинобудівного інституту) обрали тому, що воно пов’язане з подіями 1918 року, подіями Української революції.
Саме тоді в Олександрівську поєдналися сили загонів Петра Болбочан, Василя Вишиваного (Вільгельм фон Габсбург), Нестора Махна, які розбили Червону Армію. Чимало подій відбувалося неподалік від цієї будівлі, у Народному домі, вояки організували курси українознавства для вчителів перших українських шкіл Запоріжжя, налагодили видавництво першої української тижневої газети «Січ». На Хортиці на Трійцю стрільці відслужили панахиду, поставили пам’ятний металевий хрест.
Крім того, з нинішнім ЗНТУ пов’язана постать Костя Пестушка – одного з отаманів «холодноярівської республіки», який свого часу навчався в цьому закладі. Згадуючи всі ці події, логічно було цей мурал зробити саме тут.
Запоріжжя – складний регіон в плані відновлення історичної пам’яті. Так, тут живуть справжні патріоти, нащадки славних козаків, для яких «воля» – не просто слово, які сьогодні б’ють агресора на Сході. Тут мирно мешкають 130 націй та народів, які потрапили до Запорізької області за різних історичних обставин, і для яких українська земля стала рідною. Запорізький крає має славну тисячолітню історію. Та ми маємо 300 років імперської пропаганди, коли нас запевнювали, що історія почалася з появленням «російських штиків». Далі – знищення цілих поколінь українців, «совкова» пропаганда з її піднесенням індустріалізації і ліквідація пам’яті народу. І умови сьогоднішньої гібридної війни створюють чимало викликів. Не будемо забувати, фронт проходить в 200 кілометрах від Запоріжжя, звіти працівників СБУ підтверджують, що розслаблятися ми не маємо права. Пропагандистська війна «північного сусіда» не згасає.
Напередодні Нового року патріотичний мурал на стіні театру ляльок невідомі облили червоною фарбою. Невстановлені особи залили зображення полковника армії Української Народної Республіки Петра Болбочана і сучасного українського військового. Воїну фарбою потрапили в обличчя – в очі під шоломом, і в груди Болбочана. Як з пейнтбольного обладнання стріляли. Я розмістив світлини з місця інциденту на своїй сторінці у Facebook. Написав те, що тоді відчував: „Тварі! Вони бояться навіть наших зображень! Ми не лише відновимо цей мурал, ми зробимо ще десятки! Слава Українській Армії! Слава Україні!” Звичайно, зображення на муралі ми відновимо.
Звичайно, викликав наряд поліції, бо формально це псування майна, і подальші події будуть на контролі – щоб поліція зробила все можливе, аби знайти людей, які це зробили. Ми відновимо цей мурал і зробимо десятки подібних по всій Запорізькій області! Тому що – як вони так лютують, то ми все правильно робимо. Якщо вони так реагують, то ми їх вдарили в саме їх серце.
Планується, що в Запоріжжі найближчими роками буде створено близько десяти муралів патріотичного спрямування. Цього року ми святкуємо 80-річчя області, і ми цю дату будемо розглядати на тлі тисячоліть історії регіону. І ніхто не стане на заваді нашим намірам донести запоріжцям справжню історію нашого краю, ніщо не перешкодить нам виховувати на запорізькій землі патріотів України.
Підготувала Олена піддубна