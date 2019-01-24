Новий рік – нові можливості

23 січня у Запорізькій торгово-промисловій палаті відбувся перший у 2019 році семінар для компаній аграрної та переробної галузей. Понад 50 учасників – запорізькі виробники фруктів, овочів, малі харчові підприємства з переробки агропродукції – познайомилися з можливостями проекту ІТС для виробників плодоовочевої продукції південних регіонів України. Освітній захід відкрив роботу Проекту Міжнародного Торгового Центру (ІТС) у Запорізькому регіоні. До цього часу – працював тільки у Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.
Національний менеджер проекту ІТС Альона Коломойцева акцентувала увагу на трьох головних учасниках проекту: це виробники плодоовочевої продукції, переробні підприємства та бізнес-асоціації.
Запорізька торгово-промислова палата розпочала співпрацю з проектом ще до його офіційного старту у регіоні. Експерти ІТС виступали на спеціалізованих форумах, компанії-члени палати ставали учасниками бізнес-місій.
Національний консультант проекту Владислав Фалєєв зазначає, що головний критерій успішної участі у проекті – це бажання бізнесу змінюватися, адаптуватися до міжнародних стандартів, представленість на міжнародних виставках.
Головна мета – допомогти малим і середнім виробникам та переробникам свіжих овочів і фруктів підвищити конкурентоспроможність, інтегруватися в національні та глобальні ланцюжки створення доданої вартості, відкрити доступ до нових ринків з фокусом на ринки ЄС. Проект фінансується Посольством Швеції в Україні та реалізується ІТС у тісній співпраці з національними партнерами проекту.
Під час заходу надані практичні рекомендації, експортні знання, необхідні для виходу на цільові ринки, зокрема – ЄС. У програмі – дослідження зовнішніх ринків з метою просування на них продукції, використання онлайн – інструментів ІТС під час аналізу збуту продукції, дослідження та практичні рекомендації готовності підприємства до експорту, можливості проекту ІТС на допомогу малим та середнім підприємствам плодоовочевої галузі.
24 січня семінар продовжиться у режимі індивідуальних консультацій для аграріїв.
Новий рік – нові можливості
23 січня у Запорізькій торгово-промисловій палаті відбувся перший у 2019 році семінар для компаній аграрної та переробної галузей. Понад 50 учасників – запорізькі виробники фруктів, овочів, малі харчові підприємства з переробки агропродукції – познайомилися з можливостями проекту ІТС для виробників плодоовочевої продукції південних регіонів України. Освітній захід відкрив роботу Проекту Міжнародного Торгового Центру (ІТС) у Запорізькому регіоні. До цього часу – працював тільки у Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.