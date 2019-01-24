В міжнародному аеропорту «Запоріжжя» відбувся концерт-реквієм за участю військових оркестрів
В рамках всеукраїнської акції на вшанування подвигу українських кіборгів – захисників Донецького аеропорту, у приміщенні міжнародного аеропорту «Запоріжжя» пройшов концерт-реквієм з одночасним виступом військових духових оркестрів підрозділів Національної гвардії та Збройних Сил України.
Захід розпочався проведенням поминального молебню представниками Запорізького духовенства. Священники, разом з усіма присутніми помолились за загиблих захисників.
У виконанні музикантів духових оркестрів військових частин 3033, 3029 та А1978 пролунали такі відомі музичні твори, як «Симфонія №7» Бетховена, «Адажіо» Альбіноні, «Танок лицарів» Сергія Прокофьєва та інші чудові композиції.
Даний захід проводився з метою вшанування подвигу героїв, які самовіддано та мужньо боронили передовий форпост держави – Донецький аеропорт.
Нагадаємо, що саме цього дня виповнюється 4-та річниця 242-х денної героїчної оборони Міжнародного аеропорту «Донецьк», який у новітній історії України став символом мужності, незламності та професіоналізму українських воїнів-кіборгів.
Протягом проведення пам’ятної акції, у приміщенні аеропорту постійно працювала мобільна іміджево-агітаційна група за участю курсантів Національної академії НГУ.
Олександр Максимов
Подвиг українських кіборгів- у спадщину нащадкам
В міжнародному аеропорту «Запоріжжя» відбувся концерт-реквієм за участю військових оркестрів