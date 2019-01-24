22 січня 2018 року сталася пожежа за адресою: м Пологи, вул. Козацька 17
О 15 годині 00 хвилин 22.01.2018 року на ПЗЧ 21 ДПРЧ надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла у автомобілі ВАЗ за адресою: с. Пологи вул. Козацька 17. На місце виклику одразу виїхав черговий караул. На момент прибуття попожежного підрозділу о 15 годині 12 хвилин у житловому секторі горів автомобіль жигулі ВАЗ 2106 . Правильно оцінивши ситуацію був введений ствол «Б». Пожежа була локалізована о 15 годині 16 хвилин, а ліквідована о 15 годині 39 хвилин.
Ймовірна причина виникнення пожежі встановлюється