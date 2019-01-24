У Національній поліції пояснили, чому за продаж наркотиків в аптеках не можуть притягнути провізорів до кримінальної відповідальності

“Існує певна проблема: для того, аби притягнути провізора, який реалізує без рецепта препарати, що містять кодеїн, згідно з чинним законодавством, необхідний мінімальний вміст чистого кодеїну – 0.2г”, – зазначив Ростислав Жихар, начальник управління УПН ГУНП в Запорізькій області під час ефіру програми “Тема дня” на телеканалі “Запоріжжя” 21 січня о 19:20.
За його словами, аби наступила кримінальна відповідальність за реалізацію кодеїну за ст. 320 – «Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів», – необхідна наявність чистої речовини 0,2 г. У разі меншої кількості кодеїну передбачена адміністративна відповідальність за ст. 44.2 “Порушення обмежень, встановлених для медичних, фармацевтичних працівників під час здійснення ними професійної діяльності”.
Нагадаємо, 20 січня 2019 року активісти провели мітинг під стінами ГУ НП в Запорізької області з приводу незаконного продажу наркотиків в аптеках Запоріжжя та пов’язаного з цим фактом побиття одного з активістів руху «Тверезі двори» – Сергія Мазуренка. Напад на чоловіка стався 15 січня о 17:15 у Хортицькому районі Запоріжжя. За інформацією речниці Національної поліції в Запорізькій області Катерини Людвик, відкрито кримінальне провадження за статтею 122 ККУ, а саме «умисне нанесення тілесних ушкоджень». Хід перевірки перебуває на контролі керівництва ГУ НП в Запорізькій області.
Раніше, 13 грудня 2018 року активісти зробили контрольну закупівлю наркотичних препаратів “Кодтерпін” без рецепта лікаря в одній з аптек, що розташована на пр. Металургів, 16. Після чого викликали поліцію. За словами речниці Національної поліції в Запорізькій області Катерини Людвик, правоохоронці у зазначеній аптеці виявили більше 4400 пачок препарату без необхідних документів. Вилучені медикаменти направили на експертизу. За фактом події порушено кримінальну виробництво за ч.1 ст.321 КК України (незаконне розповсюдження сильнодіючих ліків).
Переглянути повний випуск програми “Тема дня” про “Незаконний продаж наркотиків в аптеках Запоріжжя” можна за посиланням:
https://youtu.be/lGhB35phYZ8