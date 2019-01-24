У запоріжжі відзначили 100-річний ювілей Державному гербу України

Військовослужбовці військової частини 3029 разом з учнями спеціалізованої школи-інтернату Січовий колегіум», школи-інтернату «Козацький ліцей» стали першими глядачами виставки «Символ твоєї свободи: 100 років Державному гербу України» в обласному краєзнавчому музеї. Виставку було присвячено Дню Соборності України.
Експозиція присвячена Державному гербу, історії його утвердження, та людям, які працювали над сучасним образом Державного герба. На стендах розповідається, як у 1918 році знак із монет часів князя Київської Русі Володимира Великого взяли за основу для малюнків герба та печатки Української Народної Республіки.
Відвідувачі дізналися багато цікавого, зокрема чому серед чисельних варіантів саме тризуб був вибраний державним символом України і ким він був запропонований.
«Я був приємно вражений наскільки стародавня та багата історія нашого державного символу. Я вважаю що кожен громадянин України а тим більше військовослужбовець повинен поглиблювати свої знання в історії рідної держави»- поділився солдат Максим Зінчук.