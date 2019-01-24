У Запорізькій області під час пожежі загинув чоловік

22 січня о 16:24 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Адміністративна в селі Зарічне Оріхівського району.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горять домашні речі та постільна білизна у кімнаті на площі 6 кв.м. Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло чоловіка без ознак життя. Ним виявився 62-річний власник оселі.
О 16:55 бійці ДСНС локалізували загорання, а о 17:15 – повністю ліквідували.
Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електроприладу. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування. Від ГУ ДСНС залучалася 1 одиниця техніки та 3 чоловіка особового складу.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян: проявляйте особливу пильність та обережність при використанні обігрівачів, газового і електричного обладнання. Ретельно дотримуйтесь правил безпеки життєдіяльності.
м. Бердянськ: під час ліквідації пожежі вогнеборці врятували чоловіка
22 січня о 18:06 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Крилова в місті Бердянськ.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в кімнаті житлового будинку горять домашні речі, меблі та покрівля житлового будинку на загальній площі 40 кв.м. Через сильне задимлення бійці ДСНС працювали в апаратах на стисненому повітрі. Під час ліквідації пожежі вогнеборці врятували 69-річного власника оселі.
О 19:10 рятувальники локалізували загорання, а о 20:35 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування. Від ГУ ДСНС залучалося 3 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу.