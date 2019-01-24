Валерій Манько: “Сплачений запорізьким бізнесом ПДВ забезпечив майже 50% надходжень до держбюджету”

Запорізькі платники податку на додану вартість у 2018 році поповнили держбюджет на 3,2 мільярда гривень (не враховуючи дані великих платників, зареєстрованих у Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС).
Коментуючи надходження, в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько акцентував увагу на підвищенні рівня сплати ПДВ на 24 відсотки або на 623 мільйони у порівнянні з 2017 роком.
– Минулого року в Запорізькому регіоні обсяги поставок у суб’єктів господарювання зросли на 23,6 мільярда, що вплинуло на збільшення нарахування податку. Сплата ПДВ дозволила сформувати 47 відсотків загальних доходів державного бюджету, – зазначив Валерій Манько. Крім того, підвищились й середньомісячні відрахування податку – з 216 мільйонів у 2017 році – до 266 мільйонів у 2018 році.
Річний внесок платників ПДВ, зареєстрованих у м. Запоріжжя, склав 1 мільярд 825,7 мільйона. Представники бізнесу м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів перерахували понад 277 мільйонів, Вільнянського, Запорізького та Новомиколаївського районів – 249 мільйонів, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 223 мільйони, Оріхівського та Гуляйпільського районів – 137,7 мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – майже 123 мільйони, Василівського та Михайлівського районів – 114 мільйонів, м. Токмак, Токмацького та Чернігівського районів – більш ніж 105 мільйонів тощо.
Головне управління ДФС у Запорізькій області