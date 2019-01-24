Володимир Буряк: «Планових відключень тепла в опалювальний сезон не повинно бути»

Міський голова Володимир Буряк вимагає від тепловиків максимально скоротити кількість тимчасових відключень опалення під час опалювального сезону, мінімізувати незручності для городян. Це питання обговорювалося під час наради за участю керівників концерну «Міські теплові мережі», департаменту з управління ЖКГ міської ради.
Питання проходження опалювального сезону обговорювалися сьогодні на нараді, яку провів міський голова Володимир Буряк. Головна вимога міського голови до концерну «Міські теплові мережі» – зменшення кількості тимчасових відключень опалення під час опалювального сезону.
Міський голова Володимир Буряк відзначив, що від керівництва концерну «Міські теплові мережі» постійно звучать заяви про те, що опалювальний сезон проходить стабільно, значних проблем немає. Ця інформація підтверджується звітами, довідками і так далі.
– У мене ж складається враження, що ситуація не така вже й райдужна. Перш за все на основі тієї інформації, яка надходить від запоріжців – під час особистого спілкування, через публічну сторінку у соціальній мережі «Фейсбук», до контакт-центру «15-80». Перше питання, яке виникає – чому практично кожного дня у нас 8-10 будинків на деякий час відключають від опалення, – зазначив Володимир Буряк.
Генеральний директор концерну «Міські теплові мережі» Олександр Грек повідомив, що тепловики проводять планові роботи для усунення та попередження аварійних ситуацій. Саме з цим пов’язані тимчасові відключення опалення. Роботи виконуються тоді, коли дозволяють погодні умови.
– У моєму розумінні так званих «планових» відключень під час опалювального сезону не повинно бути. Вся необхідна підготовка мала бути проведена до старту опалювального сезону, адже всі служби підписували акти готовності теплових мереж. Зрозуміло, що можуть бути окремі випадки через виникнення аварій, але це не повинно перетворюватися у систему, – сказав Володимир Буряк.
Представники концерну наголосили, що всі заплановані роботи при підготовці до опалювального сезону були виконані. Проводилися вони у рамках наявного фінансування. У той же час у 2019 році обсяги ремонтних робіт планують збільшити. У тому числі й завдяки допомозі, яку надає концерну бюджет міста.
За підсумками наради міський голова поставив завдання керівництву концерну «Міські теплові мережі».
– Перше – підготуйте у тижневий термін пропозиції щодо зменшення кількості так званих «планових» відключень в опалювальний період, скорочення їх часу. Запоріжці підняли важливу проблему, на яку ми не маємо права не відреагувати. Необхідно максимально зменшити незручності від таких відключень для городян. Друге – всі масштабні ремонти на теплових мережах мають виконуватись у міжопалювальний період. Тому чекаю від вас пропозицій – які роботи з ремонту мереж необхідно виконати у кожному районі вже цього року. Їх потрібно розпочинати зразу ж після завершення цього опалювального сезону, – заявив Володимир Буряк.
Володимир Буряк: «Планових відключень тепла в опалювальний сезон не повинно бути»
Міський голова Володимир Буряк вимагає від тепловиків максимально скоротити кількість тимчасових відключень опалення під час опалювального сезону, мінімізувати незручності для городян. Це питання обговорювалося під час наради за участю керівників концерну «Міські теплові мережі», департаменту з управління ЖКГ міської ради.