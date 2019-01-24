Вони захистять Україну!

12 січня 2019 року 62 військовослужбовця призову осінь- 2018 урочисто присягнули на вірність українському народу. За традицією урочисті заходи розпочались з виносу Бойового Прапору полку. Молоді воїни з завзяттям та гордістю промовляли текст Військової Присяги . Рідні та друзі з відчутним хвилюванням пишались своїми захисниками. З вітальним словом до присутніх звернулись командир полку підполковник Андрій Бєляєв, Голова ветеранської організації частини підполковник запасу Юрій Рубан, мама молодого бійця Вікторія Мироненко. Військовий капелан полку ієрей Православної церкви України Віктор Ткач провів ритуал благословління та освячення воїнів. Після проходження урочистим маршем під Бойовим Прапором та виконання полкової пісні – започаткований ритуал прийняття до військового колективу, батькам була надана можливість привітати своїх дітей, ознайомитись зі зразками стрілецької зброї та військової техніки, зробити фото на згадку. А поки військовослужбовці готувались до свого першого міського звільнення гостям було представлено невеличку концертну програму самодіяльного художнього колективу частини гурту “3029”. Після концерту було проведено зустріч командування полку з батьками, де на всі питання щодо проходження служби було надано вичерпні відповіді. ” За доброю традицією урочисте прийняття Військової Присяги пройшло на високому організаційному рівні. Позитивні емоції наших гостей це підтвердили” – зазначив начальник навчального збору майор Сергій Сердюк.