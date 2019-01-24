Запорізькі автовласники за рік сплатили до місцевих бюджетів 10 мільйонів

За минулий рік до місцевих бюджетів Запорізької області надійшло 10 мільйонів гривень транспортного податку. Про це повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько. Він зазначив, що автовласники збільшили відрахування порівняно з 2017 роком на 2 мільйони або на 26 відсотків.
Більшу частину надходжень забезпечили 403 платники-фізичні особи – 5,2 мільйона, що на 1,2 мільйона або на 31 відсоток більше, ніж у попередньому році. 178 суб’єктів господарювання-юридичних осіб сплатили до бюджетів 4,8 мільйона, це на 832 тисячі або на 21 відсоток перевищує дані 2017 року.
Найбільші суми податку отримали бюджети м. Запоріжжя – понад 5 мільйонів, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – більш ніж мільйон, Вільнянського, Запорізького, Новомиколаївського районів – 848 тисяч, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 735 тисяч, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 629 тисяч, Василівського та Михайлівського районів – 546 тисяч, Оріхівського та Гуляйпільського районів – 506 тисяч.
Нагадаємо, транспортний податок сплачують власники легкових автомобілів з датою випуску до п’яти років та середньоринковою вартістю понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати.
Юридичні особи самостійно обчислюють суму податку, до 20 лютого подають декларацію та щоквартально перераховують платіж до місцевих бюджетів. Фізичним особам податок нараховує фіскальна служба та до 1 липня надсилає податкові повідомлення-рішення за місцем реєстрації.
Ставка податку складає 25 тисяч гривень на рік.
Головне управління ДФС у Запорізькій області