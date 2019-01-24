Запорізькі митники попередили незаконне перевезення холодної зброї

Відлітаючи до Єгипту, громадянин України намагався провезти з собою ніж.
У Запорізькому міжнародному аеропорту під час митного оформлення пасажирів авіарейсу “Запоріжжя-Шарм-ель-Шейх”, один із них для продовження контролю обрав “зелений коридор”, там самим засвідчивши відсутність заборонених або обмежених до перевезення предметів.
Але у ході перевірки багажу за допомогою інтроскопу співробітники митниці виявили у його сумці ніж з ознаками холодної зброї. Він знаходився у чохлі поверх особистих речей. Довжина клинка складає 11,8 см., товщина обуха – 2,8 мм, довжина гарди – 1 см.
За фактом переміщення ножа через митний кордон України без дозвільних документів, передбачених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21.08.1998 р. № 622, складено протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України.
Предмет правопорушення тимчасово вилучено.
Запорізька митниця ДФС