Здача крові на нагальні потреби медицини стала доброю традицією для співробітників Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області. Вогнеборці ставали донорами крові для онкохворих дітей, вагітних жінок, бійців української армії та багатьох інших нужденних. І це далеко не останній випадок, коли запорізькі рятувальники готові віддати частину свого здоров’я тим, хто цього потребує.
24 січня в експрес-лабораторії медичної служби Головного управління, яку влаштували в приміщенні Аварійно-рятувального загону спеціального призначення, зібралось чимало бажаючих таким чином допомогти усім, хто у разі необхідності буде цього потребувати. На заклик стати донорами відгукнулося понад 50 рятувальників із Запоріжжя, Степногорську та Вільнянського району. Відтак, вдалось зібрати 20 літрів крові.
«Нам буде дуже приємно, якщо наша крапля крові врятує життя і на нашому прикладі, усі, хто не має медичних протипоказань, також долучаться до цієї благородної справи», – підсумував начальник медичної служби Юрій Трофімов.
Крапля крові рятує життя
Здача крові на нагальні потреби медицини стала доброю традицією для співробітників Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області. Вогнеборці ставали донорами крові для онкохворих дітей, вагітних жінок, бійців української армії та багатьох інших нужденних. І це далеко не останній випадок, коли запорізькі рятувальники готові віддати частину свого здоров’я тим, хто цього потребує.