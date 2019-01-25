У Запорізькій області рятувальники ліквідували пожежу автомобіля

23 січня о 12:52 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Державній в місті Пологи.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить автомобіль ВАЗ на площі 6 кв.м.
О 13:04 бійці ДСНС локалізували загорання, а о 13:26 – повністю ліквідували.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування. Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 6 чоловік особового складу.
За минулу добу рятувальники дев’ять разів надавали допомогу водіям
За минулу добу рятувальники дев’ять разів надавали допомогу водіям транспортних засобів. Події сталися у Мелітопольському, Василівському, Великобілозерському, Приморському, Більмацькому районах та у містах Вільнянськ, Запоріжжя.
Всього рятувальники витягли на тверде покриття автошляху 4 легкових автомобілі, 5 вантажівок, які внаслідок несприятливих погодних умов опинилися в кюветах, застрягали в багнюці та самостійно не могли виїхати. На щастя, ніхто не постраждав.
Всього від ГУ ДСНС залучалось 9 одиниць техніки та 30 чоловік особового складу.
23 січня о 18:35 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про подію, яка сталася по вул. Чонгарська в с. В.Білозерка. Як з’ясувалося, автомобіль Mazda-3 з’їхав в кювет та перекинувся. Рятувальники допомогли водію та пасажиру вибратися з автомобіля та за допомогою тросу витягнули транспортний засіб на проїжджу частину.
Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 3 чоловік особового складу.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища
Вночі та вранці 24 січня у місті Запоріжжя та на території Запорізької області очікується: туман з видимістю 500-1000м, на дорогах ожеледиця. ( І рівень небезпечності, жовтий).
Прогноз погоди на 25 – 26 січня 2019 року.
25.01.19 – Мінлива хмарність, без істотних опадів, місцями ожеледиця, вітер східний 7-12 м/с, температура повітря вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.
26.01.19 – Мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, вітер південно-східний 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі 0-5° тепла, вдень 1-6° тепла.