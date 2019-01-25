Валерій Манько: “У минулому році фіскальна служба регіону надала платникам понад 260 тисяч сервісних послуг”

Фахівці фіскальної служби Запорізької області у 2018 році надали запорізьким платникам податків 261,4 тисячі адміністративних послуг. Як підкреслив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, це на 18,5 тисячі більше, ніж у 2017 році.
Переважну частину послуг представники бізнесу та громадяни отримали у Центрах обслуговування – 251 тисячу, що майже на 18 тисяч перевищує кількість попереднього року.
Керівник фіскальної служби регіону зазначив, що поряд із зростанням показників електронних сервісних послуг платники податків продовжують звертатися до органів ДФС за місцем здійснення діяльності або реєстрації.
Зокрема, суб’єкти господарювання та громадяни відвідують інспекції для подання декларацій про доходи, з метою отримання картки платника податків, внесення до паспорта даних про реєстраційний номер облікової картки, реєстрації платника єдиного податку, включення організацій до Реєстру неприбуткових, а також для реєстрації книг обліку, реєстраторів розрахункових операцій тощо.
Нагадаємо, у м. Запоріжжя та районах області працюють 12 Центрів обслуговування платників. З їхнім переліком, територіями обслуговування та видами сервісів, що надаються, можна ознайомитися на сайті Головного управління ДФС у Запорізькій області за посиланнями:
http://zp.sfs.gov.ua/dfs-u-regioni/golov-upr/teritorialni-organi/ ,
http://zp.sfs.gov.ua/okremi-storinki/tsentri-obslugovuvannya-platnikiv-poda/ .
Головне управління ДФС у Запорізькій області