Як у громадах Запорізької області вирішують проблеми жінок і дівчат

Партнерство для вирішення проблем жінок дуже важливе. 25 січня відбулася цікава інтерактивна дискусійна зустріч у Запоріжжі за підтримки Запорізького благодійного фонду «Єдність» за майбутнє». На захід були запрошені представниці 7 міжфракційних і депутатських груп «Рівні можливості», активні жінки, представниці громадських організацій, які на зустрічі ділилися своїми досягненнями і з великою зацікавленістю знайомилися з досвідом реалізації ініціатив. Депутатка Світлана Алійникова відзначила, що у Біленьківській ОТГ відкрита соляна кімната. Депутатка Токмацької міської ради Тетяна Коржик розповіла, шо була велика необхідність приділити увагу захворюванням шкіри як у жінок, так і у чоловіків, тому за ініціативи групи було закуплено дермоскоп для лікарні у м. Токмак. Голова Степногірської селищної ради Ірина Кондратюк наголосила, що дві квартири були виділені двом дівчатам-сиротам. Уповноважена особа з питань забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків Олена Правдюк поділилася досвідом реалізації ініціатив, зокрема, у Широківській громаді виділено 4 будинки для дітей-сиріт. Депутатка Вільнянської районної ради Тамара Стефаненко поінформувала, що у місті Вільнянськ відкрито інклюзивний ресурсний центр. Протягом двох годин учасниці ділилися досвідом та занотовували цікавий досвід та інформацію, як впровадити такі ініціативи у своїх громадах.
В ході інтерактивного обговорення учасниці відзначили, що жінки та дівчата у громадах стикаються з такими проблемами:
• Забезпечення та охоплення якісними та доступними медичними послугами жителів сільської місцевості, де проживають переважно жінки похилого віку.
• Будівництво екологічно небезпечного підприємства «Біляївський збагачувальний комбінат» біля Вільнянська, яке особливо шкідливо вплине на жінок і дітей.
• Реабілітація дітей з інвалідністю та підтримка матерів дітей з інвалідністю.
• Якісна освіта для дівчат і хлопців і водночас збереження статусу сільських шкіл.
• Безпека жінок: освітлення, тротуари, відсутність дільничого в громаді.
В рамках інтерактивної зустрічі як одна з гендерних ініціатив розглядалося виконання національного плану дій на виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» не тільки на національному та регіональному рівнях, а й на рівні громад. Було презентовано національний і регіональний план дій та обговорено проблеми жінок і дівчат, які є в громадах. На вирішення цих проблем та активізації ролі жінок в миротворчих процесах, прийнятті рішень спрямовані заходи національного плану дій та рекомендації Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, мовлення», відзначила Тамара Огородова, керівниця проекту.
Жінки обмінялися досвідом вирішення гендерних проблем і обговорили подальшу співпрацю. Учасниці інтерактивної дискусійної зустрічі відзначили, що робота направлена на активізацію жіночого руху, дуже важлива і багато зусиль для цього докладає фонд «Єдність» за майбутнє». Це допомагає в їх роботі, бо вони отримують знання, приймають участь у заходах і це сприяє реалізації ініціатив у їх громадах.
Більше фотографій – на сторінці Facebook «Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє»/Unity for the Future».
Захід був проведений в рамках проекту «Партнерство для реалізації гендерних ініціатив у Запорізькій області» реалізується в рамках конкурсу грантів Міжнародного благодійного фонду «Український жіночий фонд».
Контактна особа: Оксана Дроздовська, 098-44-201-78, 099-379-86-42 (Viber),
e-mail: zbf.ednist@gmail.com