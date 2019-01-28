Мільярд гривень запорізькі землекористувачі спрямували до місцевих бюджетів

Річні надходження плати за землю у Запорізькому регіоні склали 1 мільярд 89 мільйонів гривень. Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, землекористувачі сплатили на 20 мільйонів більше, ніж у 2017 році.
Керівник фіскальної служби регіону зазначив, що від суб’єктів господарювання-юридичних осіб надійшло 866,5 мільйона гривень, громадяни-власники та орендарі земельних ділянок поповнили бюджети на 223 мільйони.
Найбільші суми плати за землю отримав міський бюджет Запоріжжя – 450,7 мільйонів або 41 відсоток від загальних надходжень. За користування землями м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського і Великобілозерського районів сплачено 140 мільйонів, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 100 мільйонів, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 90 мільйонів, Якимівського та Приазовського районів – 70 мільйонів, Василівського та Михайлівського районів – 57 мільйонів, Вільнянського, Запорізького та Новомиколаївського – 52,4 мільйона.
Плата за землю – це третій за обсягами платіж, який формує місцеві бюджети. Усього в Запорізькій області зареєстровано 9165 юридичних та 297 тисяч фізичних осіб платників земельного податку та орендної плати.
Головне управління ДФС у Запорізькій області