Ринок праці Запорізької області

Станом на 25 січня 2019 року чисельність безробітних громадян по області становила 22,7 тис. осіб, з них 17,8 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 25 січня 2019 року – 1 162 одиниці (у м. Запоріжжі – 670 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 20 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 6 безробітних).
З початку січня 2019 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 160 громадян. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштований 51 безробітний, який перебував на обліку.
Довідки за тел.: 233-64-92, 236-35-32.