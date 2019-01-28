У м. Запоріжжя рятувальники ліквідували пожежу на території приватного домоволодіння

26 січня о 03:00 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Чумацький шлях в Шевченківському районі.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить дах житлового будинку на загальній площі 50 м.кв.
О 03:30 рятувальники локалізували загорання, а о 04:08 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалося 3 одиниці техніки та 11 чоловік особового складу.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян: проявляйте особливу пильність та обережність при використанні обігрівачів, газового і електричного обладнання. Ретельно дотримуйтесь правил безпеки життєдіяльності.
м. Мелітополь: рятувальники ліквідували пожежу у господарчій споруді
25 січня о 13:54 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Шмідта.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить надвірна господарча споруда на площі 8 кв.м.
О 14:00 – вогнеборці локалізували займання, а о 14:15 – повністю ліквідували пожежу. Повели розбір та пролив конструкцій для запобігання повторному загоранню.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалось 1одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.