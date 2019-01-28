У Запорізькій області під час пожежі загинув чоловік

26 січня о 08:16 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Прилиманна в селі Шелюги Якимівського району.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горять домашні речі та меблі у кімнаті житлового будинку на площі 6 кв.м. Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло чоловіка без ознак життя. Ним виявився 49-річний власник оселі.
О 08:40 бійці ДСНС локалізували загорання, а о 09:20 – повністю ліквідували. Повели розбір та пролив конструкцій для запобігання повторному загоранню.
Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування. Від ГУ ДСНС залучалася 1 одиниця техніки та 4 чоловіка особового складу.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян: проявляйте особливу пильність та обережність при використанні обігрівачів, газового і електричного обладнання. Ретельно дотримуйтесь правил безпеки життєдіяльності.
м. Бердянськ: рятувальники ліквідували пожежу на території приватного домоволодіння
27 січня о 00:02 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу по вул. Волонтерів в м. Бердянськ.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить дах приватного будинку на площі 15 кв.м та домашні речі у двох кімнатах на площі 45 кв.м.
О 00:38 рятувальники локалізували загоряння, а о 01:45 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій. Під час пожежі ніхто не постраждав.
Причина події встановлюється. За фактом пожежі відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалась 2 одиниця техніки та 9 чоловік особового складу.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки. Адже, незначне займання може спричинити виникнення масштабної пожежі та призвести до значних матеріальних збитків, а іноді й людських жертв.