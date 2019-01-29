Бліц-опитування: Який Президент сьогодні потрібен Україні?

1.Людмила, продавчиня:
-Власно я сподівалася на жінку Президента, розумну, дбайливу та хазяйновиту. Але подумала як же вона буде головнокомандуючим? Тому хай це буде міцний чоловік, аби міг захистити країну, але з добрим серцем.
2.Станіслав Петрович, пенсіонер:
-Нам треба такий Президент, аби в країну пішли інвестиції, аби розвивалася промисловість, та зростало виробництво, ну і звісно щоб не крав.
3.Інга, вчителька:
-Мабуть головне це мир? Тому треба Президент який нас захистить, який зміцнить нашу армію, та наведе лад у країні.
4.Станіслав Петрович, пенсіонер:
-По перше такий щоб дбав про людей, а не про власні статки, не олігарх, щоб давав місце для талановитої молоді, прислухався до думок народу, та забезпечив пенсіонерам більш гідне життя.
5.Надія, викладачка:
-Сподівалася що з’являться молоді енергійні люди,повні сил та ідей та здатні очолити країну. На жаль цього не сталося. Але і той президент який у нас зараз це теж добре. Аби тільки люди отримали віру у соціальну справедливість.