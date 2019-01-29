Бліц-опитування: Як ви зважилися купатися у крижаній воді, які почуття від цього відчуваєте?

1.Діана, студентка:
-Ми купаємось взимку вже сьомий рік поспіль, тому дещо звикли. Але кожного разу занурення у крижану воду відчуваю як у перший раз. Відчуття дуже сильні, спочатку різкий холод, а потім приємне тепло.
2.Володимир, студент:
-Ось наважився перший раз у житті. Почуття чудові- бадьорість, приплив сил, гарний настрій.
3.Лілія, мама двох діточок:
-Я давно про це мріяла. Але наважилася тільки в цьому році. Зараз після купання почуваю себе дуже гарно, зовсім не холодно, бадьорість і таке інше.
4.Вікторія, домогосподарка:
– Вирішувалася мабуть три роки, ось спробувала, почуття навіть не передати. Чого очікую від купання? Що все буде добре!
5.Наталія,перебуває у декреті:
-Навіть не знаю як наважилася на це. Почуваю себе відмінно, але ніг майже не відчуваю. Чого чекаю від купання? По перше-здоров’я!