Якимівську об’єднану територіальну громаду, яка натепер перебуває в незвичному стані – наприкінці минулого року голові громади оголошено недовіру. У зв’язку з цим керівний склад Якимівської селищної ради зазнав змін і потребує часу для «набрання обертів». Тому радниця з питань надання муніципальних послуг Запорізького Центру розвитку місцевого самоврядування, створеного за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» та Мінрегіону України, Тетяна Бордюг відвідала громаду з робочим візитом. Як повідомляє Запорізький центр розвитку місцевого самоврядування. ,під час розмови з секретарем ради Максимом Забарою, на якого покладено обов’язки голови, обговорили питання, які найбільше турбують громаду: питання освіти, медицини та соціального захисту населення.
На сесії, що відбулася нещодавно, депутатами прийнято рішення про затвердження умов конкурсу з відбору опорного навчального закладу в громаді. При цьому зрозуміло, що в громаді, яка налічує близько 24 тис мешканців та має 14 шкіл, опорний заклад буде не один. Тільки шість шкіл на сьогодні мають наповнюваність більше 100 учнів на заклад. З в.о. голови ОТГ обговорили особливості створення освітнього округу, підвезення дітей та шкільні автобуси, оснащення та вимоги до опорних закладів.
«Освіта є великим фінансовим навантаженням для бюджету кожної громади. Тому потрібно користуватися всіма можливими джерелами для покращення якості освіти, — зазначила радниця за питань надання муніципальних послуг Запорізького ЦРМС Тетяна Бордюг. — Не варто боятися створювати освітній простір, обирати опорні заклади, отримувати для них допомогу з державного бюджету у вигляді фінансування кабінетів-лабораторій фізики, біології чи хімії. Також школам потрібна більша автономія і можливість брати участь у конкурсах та грантових програмах. Сподіваюся, що така потужна громада, як Якимівська, впорається з цими викликами якнайкраще».
Якимівська громада формує власний освітній простір
Якимівську об’єднану територіальну громаду, яка натепер перебуває в незвичному стані – наприкінці минулого року голові громади оголошено недовіру. У зв’язку з цим керівний склад Якимівської селищної ради зазнав змін і потребує часу для «набрання обертів». Тому радниця з питань надання муніципальних послуг Запорізького Центру розвитку місцевого самоврядування, створеного за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» та Мінрегіону України, Тетяна Бордюг відвідала громаду з робочим візитом. Як повідомляє Запорізький центр розвитку місцевого самоврядування. ,під час розмови з секретарем ради Максимом Забарою, на якого покладено обов’язки голови, обговорили питання, які найбільше турбують громаду: питання освіти, медицини та соціального захисту населення.