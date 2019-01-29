Керівники закладів середньої освіти обговорили в ЗНУ вектори розвитку освітнього процесу

У Запорізькому національному університеті відбувся науково-методичний семінар «Науково-методичні засади розвитку освітнього процесу Запорізького регіону в контексті євроінтеграції», участь у якому взяли близько 60 представників керівництва закладів середньої освіти.
Про сучасні тенденції розвитку освітнього простору Запорізького регіону в контексті євроінтеграції розповів ректор ЗНУ Микола Фролов. «Ми відкриті до співпраці і готові задовольняти потребу в освітніх кадрах для закладів середньої освіти», – наголосив Микола Олександрович. У доповіді проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи ЗНУ Олександра Гури йшлося про необхідність і доцільність діяльності на базі університету Регіонального освітньо-наукового інноваційного комплексу (РОНІК), мета якого полягає в об’єднанні зусиль для розробки науково-методичних освітніх засад і створення платформи для аналізу процесів, шляхів і стратегій розвитку освітнього процесу для освітян запорізького регіону. Із доповіддю «Використання інформаційно-комунікаційного ресурсу ЗНУ як платформи для обміну досвідом освітян» та презентацією сайту Регіонального освітньо-наукового інноваційного комплексу виступила координатор РОНІКу, професор факультету журналістики ЗНУ Вікторія Ковпак.
Відтак, враховуючи пропозиції керівників закладів середньої освіти, представники адміністрації ЗНУ запропонували освітянам навчальні сертифікаційні сесії, тренінги, семінари, семінари-практикуми, семінари-наради, семінари-тренінги, вебінари, майстер-класи, педагогічні студії; співпрацю щодо публікацій на сторінках освітньо-наукового часопису «#ЗНУєднаєОСВІТЯН», у колективних монографіях, навчальних посібниках; презентацію педагогічними працівниками ЗСО Запорізької області своїх актуальних навчально-методичних, інтелектуально-просвітницьких розробок у форматі тренінгу.
Після завершення семінару всі представники управлінської ланки закладів середньої освіти отримали сертифікати про участь.
Для довідки
Методичні заходи у Запорізькому національному університеті проводяться традиційно, адже у виші надають великого значення підготовці висококваліфікованих фахівців. Проведення подібних заходів є важливим не лише для підвищення рівня кваліфікації педагогів, але й для досягнення високих результатів у підготовці молоді нашого міста. В університеті вчителі традиційно отримують методичну й наукову підтримку, адже потенціал розвитку вишу в напрямку природничого, гуманітарного та наукового складників щороку зростає, відкриваючи нові можливості. Так, у результаті реалізації першого етапу проекту було відвідано 65 закладів середньої освіти і проведено наради-презентації з директорами або завучами відвіданих ЗСО. У результаті спілкування були отримані інформаційні запити (угоди між ЗСО та вишем, участь вишу у профорієнтаційних тижнях ЗСО, практичні майстер-класи для вчителів, наприклад, користування інтерактивною дошкою SMART, експериментаріуми для учнів на базі вишу) та почуті тенденційні питання-акценти (удосконалення тайм-менеджменту в організації тренінгів для вчителів – наприклад, канікулярний/позанавчальний час).
Прес-служба ЗНУ
Керівники закладів середньої освіти обговорили в ЗНУ вектори розвитку освітнього процесу
У Запорізькому національному університеті відбувся науково-методичний семінар «Науково-методичні засади розвитку освітнього процесу Запорізького регіону в контексті євроінтеграції», участь у якому взяли близько 60 представників керівництва закладів середньої освіти.