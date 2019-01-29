Майже голі у крижаній воді

Нещодавне святкування у місті Богоявлення, більш відоме як «Водохреще» поступово перетворюється у народі на такий собі «День моржа». Не дуже переймаючись церковною традицією, і не замислюючись що ж воно за Богоявлення таке місцяне десятками та сотнями поспішають у цей день зануритись у крижану воду Дніпра викликаючи подив та захоплення тепло вдягнутих глядачів. Зауважимо, що Православна Церква України не потребує такого героїзму від парафіян і радить зосередитися у першу чергу на духовному оновленні у цей день. Ми бажаємо відчайдухам-землякам міцного здоров’я і звичайно Божої благодаті.
Олександр Максимов