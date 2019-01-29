Податковими перевірками охоплено менше двох відсотків запорізьких підприємств

Податковими перевірками охоплено менше двох відсотків запорізьких підприємств

Фахівці фіскальної служби Запорізької області минулого року провели 718 документальних перевірок платників податків, що складає 1,7 відсотка від загальної кількості платників, що перебувають на обліку у податкових органах регіону.
За результатами виявлених порушень податкового законодавства було донараховано 284,6 мільйона гривень, з яких на даний час узгоджено понад 101 мільйон. До бюджету надійшло 67,4 мільйона гривень, 19 з яких – після судового розгляду результатів перевірок. У порівняні з 2017 роком надходження до бюджету збільшились майже на 11 мільйонів або на 19 відсотків.
Суми штрафних санкцій, з якими не погодились платники, оскаржуються в апеляційному або судовому порядку.
Зазначимо, що у 2018 році підвищився рівень “плановості контролю”. Тобто, акцент зміщений на збільшення кількості саме планових, обґрунтованих відповідно до ризикоорієнтованої системи, перевірок з одночасним скороченням позапланових. Податковий аудит здійснюється лише за наявності у платника ризиків несплати податків, перелік яких затверджено відповідним наказом Міністерства фінансів України.
Найбільш поширені ризики – це наявність інформації про не підтвердження реального здійснення операцій; відносини з контрагентами, які знаходяться в розшуку, ліквідовані або мають ознаки фіктивності, а також розбіжності у платника податків згідно із системою автоматизованого співставлення податкових зобов’язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів.
Нагадаємо, представники бізнесу в он-лайн режимі можуть дізнатися, чи планується перевірка їх підприємств – на сайті фіскальної служби розміщено план-графік проведення документальних планових перевірок платників податків (http://sfs.gov.ua/diyalnist-/plani-ta-zviti-roboti-/362017.html).

Головне управління ДФС у Запорізькій області

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