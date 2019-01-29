ТОП-4 незвичайних вакансій в Запорізькій області у 2018 році

Чи доводилось Вам чути про вакансії «мрії»? Де платять великі гроші за перевертання пінгвінів, догляд за маленькими пандами або за спостерігання за погодою, лежачи у ліжку десь на далекому острові під шепіт океану?
У базі даних Запорізької обласної служби зайнятості на жаль немає такої екзотики. Проте ми маємо, що запропонувати шукачеві роботи. У нашому промисловому регіоні вже не один рік поспіль затребуваними є робітничі професії. Але трапляються і несподівані пропозиції.
Наприклад, творчим людям, які мріють про роботу в театрі, креативним та готовим здійснювати творчо-виробничий процес, Запорізький академічний обласний театр юного глядача пропонував посаду головного режисера з освітою за спеціальністю «Театральне мистецтво» та досвідом роботи.
А тим, хто може керувати механізмами, монтувати сцени та декорацій і, водночас, милуватися театральними виставами, пропонували вакансію машиніста сцени у Міському палаці дитячої та юнацької творчості.
Вакансія другого пілота в ПНЗ “МПДЮТ” теж знайшла свого фахівця, того, хто бажав перетворити у реальність свою дитячу мрію підкорювати небо.
До розряду цікавих та рідкісних для нашої області ми віднесли вакансію ювеліра-модельєра у ПП “ЮЗ “ЗОЛОТИЙ ВІК”. Той, хто обере її, буде створювати унікальні та ексклюзивні вироби з урахуванням національних традицій та основних ювелірних тенденцій класичного та ексклюзивного ювелірного мистецтва і ювелірної моди.
Керівник Запорізької обласної служби зайнятості Ірина Дуднік запевняє: «В базі даних Запорізької служби зайнятості за минулий рік налічувалось 47 тисяч вакансій. Серед них є вакансії як для фахівців, так і для робітників різних кваліфікацій. Заробітна платня пропонувалася на рівні середньої по регіону, були пропозиції з високооплачуваною роботою. Некваліфікована ж праця оцінювалася на мінімальному рівні. Завдяки плідній співпраці з роботодавцями рівень укомплектування вакансій у 2018 році склав 92,1%. І це є найвищий результат в Україні!
Знайти роботу можна, бо робота є! Приходьте, ми завжди готові вам допомогти у цьому!»
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47.