У м. Запоріжжя рятувальники ліквідували пожежу у господарчій споруді

28 січня о 11:54 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу по вул. Зелена в Дніпровському районі міста.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на території приватного домоволодіння горить господарча споруда на площі 80 кв.м.
О 12:23 рятувальники локалізували загоряння, а о 13:10 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій. Під час пожежі ніхто не постраждав.
Причина події встановлюється. За фактом пожежі відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалися 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки. Адже, незначне займання може спричинити виникнення масштабної пожежі та призвести до значних матеріальних збитків, а іноді й людських жертв.
Запорізька область: рятувальники ліквідували пожежу на території приватного домоволодіння
29 січня о 02:53 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння в селі Зоряне по вул. Сонячна в Розівському районі.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить частково дах та кімната житлового будинку на загальній площі 38 кв.м.
О 03:25 рятувальники локалізували загорання, а о 07:40 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалася 1 одиниця техніки та 2 чоловіка особового складу.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян: проявляйте особливу пильність та обережність при використанні обігрівачів, газового і електричного обладнання. Ретельно дотримуйтесь правил безпеки життєдіяльності.