У м. Запоріжжя рятувальники вивели із задимленої квартири молодого чоловіка

27 січня о 16:48 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про задимлення в квартирі багатоповерхового будинку по вул. Товариській Дніпровському районі міста.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на кухні стався термічний розклад їжі. Вогнеборці відключили плиту та відчинили вікна на провітрювання. Бійці ДСНС вивели із квартири молодого чоловіка на свіже повітря. Після огляду лікарями 30-річний врятований від госпіталізації відмовився.
Від ГУ ДСНС залучалося 3 одиниці техніки та 9 чоловік особового складу.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян: проявляйте особливу пильність та обережність при використанні обігрівачів, газового і електричного обладнання. Ретельно дотримуйтесь правил безпеки життєдіяльності.
Прогноз погоди на 29 – 30 січня 2019 року.
29.01.19 – Мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер південно-східний 5-10 м/с, температура повітря вночі 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла.
30.01.19 – Мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер південно-східний 5-10 м/с, температура повітря вночі 1-6° морозу, вдень 1-6° тепла.