У Запорізькій області рятувальники надають допомогу населенню

27 січня о 21:20 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення від чергового АДС КП «Бердянськводоканал» про те, що по вул. Мелітопольське Шосе, неподалік спорткомплексу виникла аварія на стічному колекторі.
На період ліквідації у місті частково відключено водопостачання.
Аби надати населенню допомогу у вирішенні побутових потреб, у мікрорайони, позбавлені водопостачання, рятувальники організовано підвозять технічну воду. Зокрема, для того щоб організувати належне функціонування медичного закладу у таких умовах, бійці ДСНС забезпечили водою Бердянське територіальне медичне об’єднання.
Всього станом на 11:00 рятувальники підвезли 5000 л технічної води.
Від ГУ ДСНС залучалося 2 одиниці техніки та 4 чоловіки особового складу.
ГУ ДСНС України у Запорізькій області