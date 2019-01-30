Через аварію на колекторі в Бердянську не працюють десятки шкіл та дитсадків

У Бердянську призупинено роботу шкіл та дитсадків через відсутність води у вологонах. Близько 20-ти навчальних закладів у нижній та верхній частинах міста не приймають дітей.
Навчальний процес призупинено у всіх закладах у центрі міста (у школах № 1, 2, 16, 9, гімназії № 1 та в садочках № 3, 28,41), у трьох освітніх закладах району Колонії, в одній школі на Слобідці, в двох закладах у мікрорайоні 8 Березня та у п’яти закладах у нагірній частині міста, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Зазначимо, що аварія на стічному колекторі біля спорткомплексу сталася 27 січня. Через ремонтні роботи та ліквідацію наслідків аварії було припинено водопостачання у деяких районах міста. Ситуація вкрай непроста. Як засвідчили фахівці, складність полягає в тому, що зруйнована труба знаходиться на глибині понад 7 метрів. Тому на ліквідацію наслідків цієї катастрофи залучили важкий екскаватор, який спеціально привезли з Маріуполя. Два місцевих але не таких потужних екскаватора готують для нього ділянки. Основне завдання звільнити лоток від зруйнованої труби і пустити по ньому стоки, після чого можна запускати насосні станції №4 та №5, які обслуговують центр міста, і подавати воду. Подати воду прямо зараз не можна, тому що насосні відразу ж переповняться, а це загрожує екологічною катастрофою.
Додамо, що аварійний колектор, який обрушився в 5 місцях минулої неділі і залишив добру половину Бердянська без водопостачання, капітально ремонтували в 2001 – 2002 році. А саме, роботи були завершені в кінці грудня 2001, а об’єкт здано в експлуатацію в квітні 2002. Важко було припустити, що аварія станеться саме в цьому місці, адже заміна колектора там проводилася з гарантією на 30(!) років. На ці роботи тоді витратили близько 790 тисяч гривень. З урахуванням інфляції і зростання курсу долара на сьогодні ця сума склала б близько 4,5 мільйонів гривень.
Задля підтримання належного функціонування міста рятувальники здійснюють підвезення води до медичних закладів міста та підприємств. Також технічною водою забезпечують місцеве населення.
Лариса Юстинюк