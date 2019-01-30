День народження кохання 30.01.2019 Нещодавно в органах державної реєстрації актів цивільного стану з’явилася нова романтична послуга- організація урочистого святкування Дня народження кохання. Так подружжя на честь річниці свого шлюбу може зробити повторну церемонію одруження. Поділитися посиланням:Click to share on Facebook(Відкривається у новому вікні)Click to share on Google+(Відкривається у новому вікні)Click to share on Twitter(Відкривається у новому вікні)Click to share on LinkedIn(Відкривається у новому вікні)Click to share on WhatsApp(Відкривається у новому вікні)Click to share on Skype(Відкривається у новому вікні) Суспільство