День народження кохання

День народження кохання

Нещодавно в органах державної реєстрації актів цивільного стану з’явилася нова романтична послуга- організація урочистого святкування Дня народження кохання. Так подружжя на честь річниці свого шлюбу може зробити повторну церемонію одруження.

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