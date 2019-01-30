Економія бюджетних коштів

Загальна сума економії бюджетних коштів від впровадження електронної системи закупівель Prozorro в 2018 році склала 25,4 млн. грн. від очікуваної вартості 216,599 млн. грн., або 11,72%, повідомила начальник управління з питань соціально-економічного розвитку та бюджету виконавчого апарату Запорізької обласної ради Оксана Клиба. Серед найекономніших, зокрема, в грудні 2018 року, – комунальна установа «Обласна клінічна психіатрична лікарня» (246,6 тис. грн., або 18,2%), комунальна установа «Запорізький обласний протитуберкульозний клінічний диспансер» (382,3 тис. грн., або 17,1%); комунальна установа «ТМО «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» (154,2 тис. грн., або 5,3%); комунальна установа «Запорізьке обласне патологоанатомічне бюро»и (135 тис грн., або 26,4%); комунальний заклад «Мелітопольський ліцей-інтернат II – III ступенів” (120,7 тис грн., або 12,2%); комунальна установа «Таврійський будинок інвалідів» (92,5 тис грн., або 9,5%).