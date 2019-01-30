Серіал «Схованки»

Зйомки восьмисерійної кримінальної драми «Хованки», які почалися в Києві і триватимуть до кінця січня 2019 року, також пройдуть і в Єнергодаре. Перші сцени всього фільму будуть проходити на вулиці Скіфській, біля школи №7. Це фільм складного жанру – самі творці визначають його як кримінальну драму з елементами нуар-детектива і трилера.За сюжетом, в невеликому індустріальному місті безслідно зникають діти. Молодим слідчим – Варті Наумової та Максиму Шуміву – належить відшукати викрадених хлопчиків і дівчаток і знайти злочинця. А заодно і розібратися з власними «демонами». На це у них всього 13 днів. Режисер проекту Ірина Громозда. У головних ролях: Юлія Абдель Фаттах, Петро Риков, В’ячеслав Довженко, Яків Кучеревський, Олександр Кобзар, Валерій Легін, Євгенія Гладій, Олександр Соколов, Олег Москаленко та ін.