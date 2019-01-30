У м. Запоріжжя рятувальники ліквідували пожежу в одноповерховому житловому будинку

30 січня о 17:10 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Балка Поповка в Комунарському районі.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в кімнатах одноповерхового житлового будинку горять домашні речі та меблі на загальній площі 80 кв.м.
О 17:36 рятувальники локалізували загорання, а о 18:33 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалось 2 одиниця техніки та 8 чоловік особового складу.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян: проявляйте особливу пильність та обережність при використанні обігрівачів, газового і електричного обладнання. Ретельно дотримуйтесь правил безпеки життєдіяльності.
м. Запоріжжя: рятувальники ліквідували пожежу в дачній споруді
30 січня о 00:15 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу по вул. Наукове містечко в Вознесенівському районі.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить дачний будинок на площі 60 кв.м.
О 01:08 вогнеборці локалізували загорання, а об 01:52 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалось 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки. Адже незначне займання може спричинити виникнення масштабної пожежі та призвести до значних матеріальних збитків, а іноді й людських жертв.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища І рівня небезпечності (НМЯ І)
Вночі та вранці 30 січня у місті Запоріжжя та місцями на території Запорізької області очікується туман з видимістю 100-500м (I рівень небезпечності, жовтий).
Прогноз погоди на 31 січня – 01 лютого 2019 року.
31.01.19 – Хмарно з проясненнями, без опадів, місцями ожеледиця, вітер східний 7-12 м/с, температура повітря вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 4-9° тепла.
01.02.19 – Хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ, вітер східний 7-12 м/с, температура повітря вночі від 2° морозу до 3 о тепла, вдень 4-9° тепла.