Відмова від поліетиленових пакетів

Петицію про відмову від шкідливих полімерів, зокрема, від поліетиленових пакетів, «Про заборону продажу й використання громадянами і торгівельними мережами поліетиленових пакетів (пластикових мішків, пакетів або торбинок), окрім тих, що виготовлені з екологічно чистих матеріалів» ініціювала і зареєструвала на сайті ГО «СПРАВЖНІ ДІЇ» Валерія Салтан, наразі, триває збір підписів. Наразі звернення вже підтримали понад 350 запоріжців. Жвава дискусія щодо ініціативи розгорнулася і у соціальних мережах. До обговорення долучаються екологи та експерти. У разі, якщо петиція набере достатню кількість голосів, її передадуть на розгляд депутатів місцевої ради.одамо, що Понад сорок країн вже відмовилися від використання поліетиленових пакетів, зокрема Австрія, Індія, Китай та Кенія. У багатьох країнах їх використання обмежене.