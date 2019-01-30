Запорожцям – 25!

Козацький ансамбль пісні і танцю «Запорожці» Запорізької обласної філармонії відзначив своє 25-річчя великим концертом. Колективу ансамблю вручено орден «За заслуги перед Запорізьким краєм» ІІІ ступеню, а головний хормейстер Сергій Черногор – медаль «За розвиток Запорізького краю». Учасники ансамблю також отримали чимало грамот і дипломів.Під час святкового заходу можна було ознайомитися з історією «Запорожців»: професійний колектив із статусом козацького вперше виступив з концертом 25 грудня 1993 року. Велика концертна програма, яку нині презентували «Запорожці» глядачам, була різноплановою – від композицій за народними піснями та класичних номерів до сучасних пісень. Глядачі побачили також фрагменти з театралізованих постановок, в яких бере участь муніципальний театр танцю. Разом з академічним симфонічним оркестром «Запорожці» співали твори Баха, а з групою «FAR4» – рок. Бурхливими оплесками зустрічали глядачі завзятий гопак та композицію «Щедрик», пісню «Мить» з репертуару гурту «Океан Ельзи», разом підспівували «Розпрягайте, хлопці, коні».