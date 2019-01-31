Позачергову сесію облради оголосили за два дні до її проведення

Сьогодні, 31 січня, депутати Запорізької обласної ради зберуться на позачергову сесію і розглянуть чотири питання черги денної. Відповідне розпорядження від 29.01.2019 № 7-р за підписом першого заступника голови обласної ради Єгора Семенкова було оприлюднено на сайті обласної ради за два дні до сесії, а мали б це зробити значно раніше.
Депутати мають затвердити розподіл додаткової дотації з державного бюджету. Цього року загальна сума субвенції для регіону складає 603 мільйони гривень. Департамент фінансів ОДА підготував проект рішення, яким передбачається розподіл коштів на сферу освіти та медицини між містами обласного значеннями, районами і ОТГ. З цієї суми Запоріжжя отримає – 89,2 мільйона гривень, Бердянськ – 12,5, Енергодар – 5, Мелітополь, – 14,1, а Токмак тільки 7 мільйонів гривень. Райони та ОТГ області отримають решту коштів.
Також передбачено і розгляд питання про виділення ще 11,5 мільйона гривень на покупку ангіографа для однієї з міських лікарень Запоріжжя, про зміни в програму охорони здоров’я в зв’язку з фінансуванням будівництва нового корпусу променевої терапії в онкодиспансері з двома бункерами і попередньою вартістю в 68,3 мільйона гривень, а також завершенням будівництва амбулаторій в сільській місцевості.
На жаль, питання про те, чи встигли депутати вивчити належним чином такі важливі для подальшого соціально-економічного розвитку нашого регіону висхідні, щоб ухвалити виважені конструктивні рішення, залишається риторичним. Вочевидь, традиційно впроваджуватимуть рішення, ухвалені чиновниками облдержадміністрації. А депутатам облради як завжди відведена роль статистів.
Крім цього, на розгляд депутатського корпусу також буде винесено питання про передачу шести шкільних автобусів марки «Еталон» в райони. Автобуси були закуплені на умовах співфінансування і після рішення сесії перейдуть у власність Великобілозерської, Новоуспенівської і Гірсівскої сільських рад, а також Новомиколаївської, Пологівської та Василівської районних рад.
На цій же сесії депутати також мають затвердити нового-старого директора КУ «Запорізький обласний театр ляльок» Анатолія Колба, який успішно пройшов конкурсний відбір і був рекомендований до призначення за результатами конкурсу. Він фактично очолює театр ляльок з 1999 року.
Позачергову сесію облради оголосили за два дні до її проведення
Сьогодні, 31 січня, депутати Запорізької обласної ради зберуться на позачергову сесію і розглянуть чотири питання черги денної. Відповідне розпорядження від 29.01.2019 № 7-р за підписом першого заступника голови обласної ради Єгора Семенкова було оприлюднено на сайті обласної ради за два дні до сесії, а мали б це зробити значно раніше.