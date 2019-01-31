У Запоріжжі презентували книгу про справжніх українських офіцерів

У Запоріжжі відбулася презентація книги Валентини Михайлової «І майорить над ними Прапор… Поклик честі офіцерів-запоріжців». Вона містить портрети-нариси понад 20 офіцерів-захисників, наших земляків. У лавах Збройних сил України, Національної гвардії України вони стали учасниками АТО, захищаючи незалежність та територіальну цілісність нашої країни.
У Запоріжжі видали книгу про справжніх героїв України. Це офіцери-запоріжці, які своїм бойовим та життєвим шляхом підтвердили, що гідні цього високого звання. У книзі 21 портрет-нарис. Кожен з героїв пройшов складний бойовий шлях у рядах Збройних сил України або Національної гвардії України. Саме цим подіям і присвячена книга.
Автор книги «І майорить над ними Прапор… Поклик честі офіцерів-запоріжців» – письменниця Валентина Михайлова. У 2016 році вона вже видала книгу «З Україною в серці» про подвиг учасників АТО, героями якої також стали запоріжці.
– Чекала на цю подію два роки. Офіцери – це серце, ядро української армії. Коли писала попередню книгу «З Україною в серці» пересвідчилася, як рядові бійці цінують своїх офіцерів. Саме тоді у мене з’явилася думка написати цю книгу, – наголосила Валентина Михайлова.
Письменниця впевнена, що сучасні українські офіцери стануть прикладом для наступних поколінь, уособленням героїзму та боротьби за незалежність України.
Окремо вона подякувала за допомогу у виданні книги міському голові Володимиру Буряку, депутатському корпусу.
Презентація книги «І майорить над ними Прапор… Поклик честі офіцерів-запоріжців» пройшла сьогодні у малому залі Запорізької міської ради. У заході взяли участь військовослужбовці, які стали персонажами твору. З цією непересічною подією автора та героїв книги привітав міський голова Володимир Буряк. Адже видання стало можливим завдяки підтримці міського голови, а кошти на це виділили з бюджету міста.
– Ця книга відображає сучасну історію України та Запоріжжя. Хочу подякувати справжнім українським офіцерам. Не тільки героям книги, а й усім, хто захищає Україну, зробив і робить все можливе, щоб ми жили у мирному місті, допомагаючи нашій армії, Національній гвардії України, – сказав Володимир Буряк.
Перед присутніми виступив учасник АТО, депутат міської ради В’ячеслав Зайцев. Свого часу він став героєм книги «З Україною в серці».
– У 2016 році завдяки міському голові, міській раді вийшла книга «З Україною в серці». Тепер настала черга ще однієї книги. Як історик хочу сказати, що літопис, який містить спогади про важливі події, має дуже велике значення для майбутнього, – заявив В’ячеслав Зайцев.
Міський голова також привітав з днем народження підполковника Олександра Лобоса, який народився 31 січня 1972 року. У 2014-2016 роках він командував 37-м окремим мотопіхотним батальйоном, сформованим у Запоріжжі.
– Дякую за привітання. Мені дуже приємно, що ця книга побачила світ. Це результат майже трирічної роботи автора. Деякі герої книги і сьогодні знаходяться на лінії фронту, – відзначив Олександр Лобос.
На завершення зустрічі Володимир Буряк вручив Почесну грамоту виконавчого комітету Валентині Михайловій.
Міський голова прокоментував цю подію на своїй публічній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук»
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