В Запоріжжі обговорили перші результати роботи в рамках Меморандуму про співробітництво між Державною службою зайнятості (Центральний апарат) та Міністерством юстиції

31 січня 2019 року в Запорізькому обласному центрі зайнятості відбулась прес-конференція керівників Запорізького обласного центру зайнятості Ірини Дуднік та Головного територіального управління юстиції в Запорізькій області Сергія Васильцова щодо співпраці у межах Меморандуму про співробітництво, який був підписаний між Державною службою зайнятості (Центральний апарат) та Міністерством юстиції.
Під час прес-конференції були висвітлені питання про співробітництво в рамках Меморандуму, взаємодії Сторін у напрямі організації та проведення спільних заходів, спрямованих на детінізацію ринку праці та вдосконалення контролю за оформленням трудових відносин із найманими працівниками, зокрема, особами, які мають майнові зобов’язання за рішеннями суду (інших органів), в тому числі заборгованість зі сплати аліментів; на підвищення рівня юридичної грамотності, соціальної та правової підтримки тимчасово непрацюючих громадян, формування нової правової культури в суспільстві.
Відповідно до Меморандуму здійснюється спільна взаємодія з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями, установами, громадськими організаціями, адвокатською спільнотою та з іншими зацікавленими органами. Проводяться спільні наради та Круглі столи представників служби зайнятості та державних виконавців. Під час зустрічей розробляються спільні правоосвітні та правовиховні програми, проекти, заходи тощо. Проводиться щоквартальна звірка між територіальними органами державної виконавчої служби Запорізької області та центрами зайнятості, філіями Запорізького обласного центру зайнятості щодо осіб, які мають майнові зобов’язання за рішеннями суду (інших органів), в тому числі заборгованість зі сплати аліментів.
«На регіональному рівні ще 10 липня 2018 року між Головним територіальним управлінням юстиції у Запорізькій області та Запорізьким обласним центром зайнятості підписано Меморандум про співпрацю. Наші організації об’єднались з метою проведення інформаційних заходів, які сприятимуть скорішому працевлаштуванню та інформування населення, зокрема боржників з виплати аліментів, про актуальні вакансії», – зазначив С.Васильцов.
В свою чергу, службою зайнятості в Запорізькій області ведеться значна робота у напрямку сприяння працевлаштуванню осіб – платників аліментів.
У 2018 році у службі зайнятості було зареєстровано 346 безробітних осіб – боржників (в т.ч. 46 осіб, направлених фахівцями територіальних органів державної виконавчої служби до служби зайнятості). Протягом минулого року працевлаштовано таких безробітних 106 осіб. Тобто кожний третій був працевлаштований за сприяння служби зайнятості. Крім цього, за відсутності можливості працевлаштування на постійну роботу чи роботи тимчасового характеру, особу може бути зорієнтовано на самозайнятість.
З початку 2019 року у службі зайнятості зареєстровано 44 безробітних осіб – боржників, з якими проводиться активна робота щодо залучення їх до зайнятості.
«З січня 2019 року з особами, які звернулись до служби зайнятості, працює кар’єрний радник, який забезпечує їх супровід та організацію надання послуг, – розповідає керівник Запорізької обласної служби зайнятості Ірина Дуднік. – Кар’єрний радник разом з громадянином розробляє індивідуальний план працевлаштування, який містить комплекс заходів для працевлаштування або здійснення іншого виду зайнятості. Такий підхід до організації сприяння працевлаштуванню дієвий та має доволі високі показники.
Ще одне наше спільне завдання – сприяти детінізації зайнятості та підвищувати відповідальність роботодавців у цьому питанні. Адже не повинно бути ніяких причин, щоб особи, які мають майнові зобов’язання, не виконували свої зобов’язання перед власними дітьми. Чужих дітей не буває!».
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47.