Валерій Манько: «Запоріжці задекларували 2,4 мільярда гривень доходів»

За минулий рік 55 тисяч жителів Запорізької області задекларували 2,4 мільярда гривень доходів, отриманих у 2017 році.
Коментуючи підсумки кампанії “Декларування 2018”, в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько зазначив, що у порівнянні з 2017 роком кількість декларантів зросла на 985 осіб.
Із задекларованих доходів було нараховано 133,4 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб, що на 32,8 мільйона більше, ніж у попередній період. Також бюджет отримав 14,5 мільйона гривень військового збору, що майже на мільйон перевищує суму у 2017 році.
Найактивнішими декларантами стали виробники сільськогосподарської продукції, які вирощують її на власних ділянках та отримують доходи від продажу. Громадяни-одноосібники подали 34,5 тисячі декларацій, що склало 64 відсотки від загальної кількості. Вони поповнили скарбниці на 44,8 мільйона гривень.
2993 громадян задекларували спадщину та сплатили з неї 15,2 мільйона гривень податків.
Про доходи від здавання майна в оренду відзвітував 1721 декларант. Від цієї категорії платників до бюджетів надійшло 8 мільйонів.
Крім того, за підсумками кампанії у регіоні встановлено 139 “мільйонерів”. Статки цих громадян перевищили понад мільйон гривень на рік. До скарбниць вони спрямували 27,6 мільйона гривень податків.
Правом на податкову знижку скористалися 7206 осіб, які вже отримали 10,9 мільйона гривень раніше сплаченого податку на доходи фізичних осіб.
Нагадаємо, у цьому році до 1 травня громадяни повинні задекларувати доходи, отримані у 2018 році. Реалізувати право на податкову знижку можна упродовж всього року.
Детальна інформація про кампанію декларування розміщена на сайті фіскальної служби:
http://sfs.gov.ua/deklaruvannya-dohodiv-gromadyan/
http://zp.sfs.gov.ua/deklaruvannya-dohodiv-gromadyan-2019/.
Головне управління ДФС у Запорізькій області