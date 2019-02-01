За перший місяць року фіскальна служба видала запоріжцям майже сім тисяч електронних ключів

Для отримання електронних послуг від держави запорізькі платники користуються ключами цифрового підпису фіскальної служби. Лише у січні фахівці органів ДФС області видали їм майже 6,9 тисячі кваліфікованих сертифікатів ЕЦП, що на тисячу більше, ніж у січні 2018 року.
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, клієнтами запорізьких пунктів Акредитованого центру сертифікації ключів стали 2870 громадян, представників бізнесу та організацій регіону, це на 730 перевищує кількість січня минулого року.
Щоденно фахівці підрозділів фіскальної служби регіону обслуговують близько 150 відвідувачів.
Нагадаємо, термін дії кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів становить два роки з моменту їх формування. Зокрема, фізичні особи використовують цифровий підпис для отримання довідки про доходи в Електронному кабінеті з метою декларування доходів за минулий рік або при поданні декларації до органів соціального захисту для призначення житлових субсидій тощо, а також для користування електронними сервісами інших державних органів.
Докладна інформація про отримання електронних довірчих послуг та регламент роботи розміщені на сайті АЦСК: http://acskidd.gov.ua.
Головне управління ДФС у Запорізькій області