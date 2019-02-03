НАЦІЛЕНІ У МАЙБУТНЄ

З 12 об’єднаних територіальних громад України Преображенська ОТГ стала єдиною у Запорізькій області, яка уклала меморандум з міжнародною благодійною організацією «Партнерство кожній дитині» та дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) щодо запровадження моделі інтегрованих соціальних послуг. Головна мета цього проекту — сприяти наданню якісної соціальної підтримки вразливим категоріям громади: дітям,сім’ям з дітьми,людям похилого віку, людям з інвалідністю, консультативно підтримувати громади щодо запровадження ефективної моделі надання соціальних послуг, надавати рекомендації щодо організації роботи в ОТГ для забезпечення інтегрованого підходу в наданні соціальних послуг вразливим групам населення.
Вже три семінари-тренінги провела координатор проекту Надія Тимошенко разом зі своїми колегами на базі ОТГ. Останній на тему «Запровадження моделі інтегрованих соціальних послуг в об’єднаних територіальних громадах» відбувся на цьому тижні і пройшов у форматі відкритого простору. Це універсальний демократичний формат проведення ефективних дискусій і обговорень у групах учасників навколо актуальної теми чи проблеми. Він сприяє пошуку творчих рішень, особливо у плануванні проектів громади.
Координатор проекту Надія Тимошенко вважає:
–З вибором ми не помилились. Приємно працювати з такою активною громадою, бо тут заради важливої справи об’єднались небайдужі люди, які відповідально і наполегливо займатимуться вирішенням проблем соціальної сфери.
Кожен з присутніх мав можливість висловити власну думку, точку зору, пропозицію. Зібралися на цю зустріч виконуючі обов’язки старост населених пунктів, що входять до Преображенської та Малотокмачанської ОТГ, депутати, медики і вчителі, молодь. Всі мають активну життєву позицію, зацікавлені у тому, щоб позитивно вирішувалися питання соціальної підтримки вразливих груп населення, включаючи пріоритетні напрямки розвитку соціальних послуг для дітей, сімей та молоді.
Найбільше динамічним етапом тренінгу-семінару було планування ініціатив. Представники різних професій розповідали про те, що вони пропонують для кращої організації надання і впровадження нових соціальних послуг, взаємодії і координації функцій різних служб, коли мова йде про екстрену допомогу сім’ям чи особам, які потрапили у складні життєві обставини, захист інтересів дітей, людей похилого віку, людей з інвалідністю.
Заступник сільського голови Ірина Дроздова розповіла про те, що вже зроблено у рамках проекту:
–Здійснено обстеження ситуації щодо соціального захисту населення та забезпечення прав дітей на території громади, пройшли спільні навчальні семінари, тренінги та відкриті зустрічі суб’єктів соціальної сфери Преображенської ОТГ громади, організоване анкетування жителів громади, з метою визначення соціального стану в громаді та перспектив розвитку соціальної сфери громади на майбутнє.
Створено службу у справах дітей виконкому Преображенської сільради та комунальну установу «Центр надання соціальних послуг, що у своїй структурі має відділ з надання соціальної допомоги вдома та відділ з надання соціальних послуг для сім’ї, дітей та молоді. На умовах співпраці центр обслуговує мешканців населених пунктів Преображенської та Малотокмачанської ОТГ. Діє і центр раннього втручання для родинам, що виховують дітей з особливостями розвитку. В минулому навчальному на базі опорного закладу та дошкільного підрозділу КЗ «НВК «Основа» Преображенської сільради відкрито інклюзивні 1-й клас і старшу групу,у нинішньому– два класи та дві дошкільні групи з інклюзивною формою навчання. Задля задоволення потреб дітей з особливими освітніми потребами в освітньому окрузі працюють вчитель-логопед, психолог та соціальний педагог, придбано меблі, обладнання та дидактичний матеріал для проведення корекційних занять, завершуються ремонтні роботи у ресурсній кімнаті. Але попереду ще багато роботи…
Байдужих у залі не було, йшло жваве обговорення запропонованих проектів. У завершальному колі прозвучали схвальні відгуки, слова вдячності координатору проекту та її колегам. А гості висловили впевненість, що всі ідеї та ініціативи,спрямовані на поліпшення соціальної сфери у сільській місцевості будуть реалізовані, а вони всіляко підтримають громаду, націлену в майбутнє.
Тамара КУРОЧКІНА. Фото автора
Оріхівський район